Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi
İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor

Son Dakika Haberleri
21:29 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! İnce'den "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt - Son Dakika Haber
21:21 Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde - Son Dakika Haber
21:21 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 çocuk yaralı - Son Dakika Haber
21:19 Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi - Son Dakika Haber
21:18 Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
21:05 İran, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu - Son Dakika Haber
20:31 Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:32:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]