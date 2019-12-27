Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.

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"Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar."

"Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları, projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman fanını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler."

"İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:38 Kaynak: AA
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