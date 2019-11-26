Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit işlerle uğraşacak zamanı yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit işlerle uğraşacak zamanı yok." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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