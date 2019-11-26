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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit işlerle uğraşacak zamanı yok."
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit işlerle uğraşacak zamanı yok." - ANKARA
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