Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Îstiklal Marşımızı Bile CHP Değiştirme Yoluna Gitti"
1 saat önce
IHAAW152731-SIY/27-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşımızı bile CHP değiştirme yoluna gitti" 27.12.2018 15: 27: 31 TSI NNNN.
IHAAW152731-SIY/27-12-2018
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İstiklal Marşımızı bile CHP
değiştirme yoluna gitti" 27.12.2018 15: 27: 31 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:33 Kaynak: İHA
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