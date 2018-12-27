Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Îstiklal Marşımızı Bile CHP Değiştirme Yoluna Gitti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Îstiklal Marşımızı Bile CHP Değiştirme Yoluna Gitti"

1 saat önce

IHAAW152731-SIY/27-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşımızı bile CHP değiştirme yoluna gitti" 27.12.2018 15: 27: 31 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW152731-SIY/27-12-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşımızı bile CHP değiştirme yoluna gitti" 27.12.2018 15: 27: 31 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:33 Kaynak: İHA

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