Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3)

19.05.2022 21:08

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı Yücel Arzen'in müzik dinletisi Aslıhan Bennur Değerliyurt'un konuşması Serdoğan Sıvacı'nın konuşması Milli Sporcu Deniz Selin Ünlüdağ'ın...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı

Yücel Arzen'in müzik dinletisi

Aslıhan Bennur Değerliyurt'un konuşması

Serdoğan Sıvacı'nın konuşması

Milli Sporcu Deniz Selin Ünlüdağ'ın konuşması

Mert Yakıştır'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katıldı.

(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3)

YORUMLAR
500
19 Mayıs 2022 Haberleri 19 Mayıs 2022 Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (2)
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Selin Ünlüdağ, Yücel Arzen, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3) - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti
00:47 Herkesin merak ettiği soru: Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Yanıt geldi: Karşılık vermeyiz
00:38 TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 03:34:57. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement