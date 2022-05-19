Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (3)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı

Yücel Arzen'in müzik dinletisi

Aslıhan Bennur Değerliyurt'un konuşması

Serdoğan Sıvacı'nın konuşması

Milli Sporcu Deniz Selin Ünlüdağ'ın konuşması

Mert Yakıştır'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katıldı.

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