Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismara Açık Parsel Bazlı Plan Değişikliklerine Kesinlikle Geçit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismara Açık Parsel Bazlı Plan Değişikliklerine Kesinlikle Geçit...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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