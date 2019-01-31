Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismara Açık Parsel Bazlı Plan Değişikliklerine Kesinlikle Geçit...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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