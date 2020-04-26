Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten uçakla getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İsveç 'ten uçakla Türkiye 'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz

ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı

Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu