Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu için başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebileceğini, neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu için başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebileceğini, neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ettiğini bildirdi.

Erdoğan, BM Cenevre Ofisi çıkışında bir gazetecinin foruma ilişkin sorusu üzerine, "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya karşılık da Erdoğan, "Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Putin ile yaptığım görüşme Libya, Suriye, bu konularda." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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