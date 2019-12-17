Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 20.30'da (TSİ) Malezya'ya gitmek üzere, resmi temaslar için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 20.30'da (TSİ) Malezya'ya gitmek üzere, resmi temaslar için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'den ayrıldı.

Türkiye, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz
TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Türkiye, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlar bir noktaya geldi Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması

Son Dakika Haberleri
03:04 Bebek sandalyesine çarpan garsonun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
02:46 Balıkesir'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
02:45 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
02:44 40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı - Son Dakika
02:42 40 yaşındaki adamın öldüğü, kötü koku apartmana yayılınca ortaya çıktı - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 03:06:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]