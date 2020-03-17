Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:36 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Conte'ye başsağlığı dileklerini iletti.
Görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.
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