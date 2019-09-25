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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yle görüştü - NEW

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yle görüştü - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:25 Kaynak: AA
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