Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yle görüştü - NEW
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:25 Kaynak: AA
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