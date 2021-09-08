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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

08.09.2021 23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İtalya Başbakanı Draghi'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye- İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti. 2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

İtalya'nın Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğinin güçlü şekilde devam edeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce ön koşulsuz olarak başlanmasının  herkesin çıkarına olduğunu, 18 Mart Mutabakatı'nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış olan göç baskısının daha da artacağını ifade etti. Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın talebi üzerine ve ikili anlaşmalar temelinde meşru güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını vurguladı.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.


Recep Tayyip Erdoğan, Mario Draghi, Türkiye, İtalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü - Son Dakika
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