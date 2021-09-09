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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

09.09.2021 00:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi telefonla görüştü. Erdoğan'ı dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet eden Draghi ile görüşmede iki ülke arasındaki bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Draghi'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Öte yandan Dragni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.

TİCARET HACMİ 2021'İN İLK 7 AYINDA 13 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Erdoğan, NATO müttefiki İtalya'dan, Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti. Görüşmede, 2021 yılının 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak, salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğinin güçlü şekilde devam edeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce, ön koşulsuz başlanmasının, herkesin çıkarına olduğunu, 18 Mart Mutabakatı'nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi.

TALİBAN VE GÖÇMEN KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban ile angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış göç baskısının daha da artacağını ifade etti.

ERDOĞAN'I G-20 ZİRVESİNE DAVET ETTİ

Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın talebi üzerine ve ikili anlaşmalar temelinde, meşru güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını vurguladı. İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, İtalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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