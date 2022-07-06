Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser anısına İtalya Başbakanı Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi - Son Dakika

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