Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

06.07.2022 09:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği özel konseri izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği özel konseri izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser anısına İtalya Başbakanı Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.

(Mehmet Kalay - İHA)

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi - Son Dakika
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