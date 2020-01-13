Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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