Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:11 Kaynak: AA
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