Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İtalya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerini iletti. Görüşmede, korona virüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL