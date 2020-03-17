Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İtalya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerini iletti. Görüşmede, korona virüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındığı öğrenildi.
(İHA)
Son Dakika İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı