Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi

24.03.2022 16:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.

Zirveye katılmak için Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mario Draghi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi - Son Dakika


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