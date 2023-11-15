Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lideri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 gün geride kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan son olarak İtalyan lideri Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KALICI BARIŞ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek, savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.

"TEK TEK TELEFON AÇACAĞIZ" DEDİ

Erdoğan bugünkü grup toplantısında, "Diplomatik temaslarımızı önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. Gerek bu 121 ülke, gerek bu 40 ülke, bütün bunları tek tek gerek telefon diplomasisi, gerekse ziyaret etmek suretiyle görüşeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun '121 evet' oyuyla kabul ettiği Gazze kararına 'çekimser' oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. İkili planda Filistin'e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Bu ülkenin, Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.