Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini Kabul Etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul etti



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Gaiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Massimo Gaiani'nin mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı

Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur

2. Abdülhamid'in Torunu Nilhan Osmanoğlu, Tepki Çeken Sözleriyle İlgili Açıklama Yaptı

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Eğlenirken Görüntülendi