Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini Kabul Etti

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini Kabul Etti, System.String[]
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Gaiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Massimo Gaiani'nin mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Cumhurbaşkanı, Politika
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