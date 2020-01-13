Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

"Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan