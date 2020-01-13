Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor."
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor." - ANKARA
Son Dakika "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor