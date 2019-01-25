Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Bir Yürüyüştür"
1 saat önce
- AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Salondaki vatandaşlardan görüntüler Afiş, bayrak ve yazılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Erdoğan'ın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen'i çağırması Erdoğan'ın...
- AK Parti Erzurum
Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Salondaki vatandaşlardan görüntüler
Afiş, bayrak ve yazılar Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Erdoğan'ın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen
'i çağırması
Erdoğan'ın başkan adayları ile toplu fotoğraf çektirmesi ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (9)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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