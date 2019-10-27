Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm...
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim."
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim."
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