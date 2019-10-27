Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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