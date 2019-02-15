Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İyi Parti, Bir Taraftan 'Milliyetçiyim' Diyor, 'Milliyetçiyim' Derken de Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İyi Parti, Bir Taraftan 'Milliyetçiyim' Diyor, 'Milliyetçiyim' Derken de Bu...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Güncel
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