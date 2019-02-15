Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İyi Parti, Bir Taraftan 'Milliyetçiyim' Diyor, 'Milliyetçiyim' Derken de Bu...
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " İYİ Parti
, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP
'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP
'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA
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