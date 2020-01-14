Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına rozet taktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e parti rozeti taktı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonunda, AK Parti'ye geçen 5 belediye başkanı için düzenlenen katılım töreninde başkanlara rozet taktı.

Törende konuşan İlmek, "Böyle güzel vatan, millet sevdalılarının bir arada olduğu yapıya katılmakdan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Bizzat şahsınız tarafından bu onura eriştik. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Törende, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Hülya Nergis ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde Mustafa İlmek'e parti rozeti taktıktan sonra milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanıyla katılımcıları selamladı.