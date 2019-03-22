Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İyi Parti Genel Başkanı Akşener) Senin Şimdi Dirsek Temasında Olduğun Bay...
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o milletvekilliğine güveniyor ama onunla ilgili de çalışmaları ben yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarıma yaptırıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " (İYİ Parti
Genel Başkanı Akşener) Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o milletvekilliğine güveniyor ama onunla ilgili de çalışmaları ben yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarıma yaptırıyorum. Neden? Bu ülkede bizler, bir hukuk devleti ilkesine saygısız davranan, teröristlerle el ele, omuz omuza yürüyenlere 'Hadi yürüyün' diyemeyiz, kalkıp da YPG'yi savunanı biz yanımızda, bu ülkede tutamayız."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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