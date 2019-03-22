Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İyi Parti Genel Başkanı Akşener) Senin Şimdi Dirsek Temasında Olduğun Bay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İyi Parti Genel Başkanı Akşener) Senin Şimdi Dirsek Temasında Olduğun Bay...

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o milletvekilliğine güveniyor ama onunla ilgili de çalışmaları ben yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarıma yaptırıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o milletvekilliğine güveniyor ama onunla ilgili de çalışmaları ben yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarıma yaptırıyorum. Neden? Bu ülkede bizler, bir hukuk devleti ilkesine saygısız davranan, teröristlerle el ele, omuz omuza yürüyenlere 'Hadi yürüyün' diyemeyiz, kalkıp da YPG'yi savunanı biz yanımızda, bu ülkede tutamayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Güncel
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