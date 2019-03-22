Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İyi Parti Genel Başkanı Akşener) Şu Anda Senin İyi Günlerin.
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Şu anda senin iyi günlerin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " (İYİ Parti
Genel Başkanı Akşener) Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan
'a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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