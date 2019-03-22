Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İyi Parti Genel Başkanı Akşener) Şu Anda Senin İyi Günlerin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İyi Parti Genel Başkanı Akşener) Şu Anda Senin İyi Günlerin.

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Şu anda senin iyi günlerin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan'a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA

İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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