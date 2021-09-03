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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

03.09.2021 18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın izniyle ne bu milletin ne bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın izniyle ne bu milletin ne bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gece yaşananları hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu kardeşiniz, 15 Temmuz'da o FETÖ darbe girişimine uğradığı zaman kalktım Marmaris'ten uçakla İstanbul'a havalimanına geldim. Fakat benden yarım saat önce de Bay Kemal oradan tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesine gitti ve burada da kahvesini yudumlamaya başladı. 'Haberim olsaydı ben de orada beklerdim.' diyor, yalan. Bu zaten 'Yalancı Kemal' değil mi, hayatı yalan."

Erdoğan, Rize'nin "yalan terörü"ne 2023'te en büyük dersi vereceğini dile getirerek, "Bu malum Millet İttifakı diye bir 'zillet ittifakı' var ya, bunlara en büyük dersi Rize, hemşehrilerim verecektir. Fakat çok çalışacağız, nerede hemşerilerimiz varsa onların hepsini uyaracağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ekonomimizi yıkmak için nice alçak saldırıya maruz kaldık, yapılan nobranlıklara 'la havle' çekip hemen işimize geri döndük." ifadesini kullanarak salgın döneminde dünyanın tamamıyla birlikte haftalarca eve kapanmak mecburiyetinde kalınan günlerde dahi çalışmaktan ve üretmekten geri durmadıklarını vurguladı.

Atılan normalleşme adımları ve aşılamada ulaşılan seviye sayesinde ekonominin her alanında elde edilen tarihi başarıların haberlerinin ardı ardına geldiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra ikinci en büyük büyüyen ülke olduğunun 1 Eylül'de açıklandığını anımsattı.

Erdoğan, dün de ihracatın tarihin en yüksek seviyesine ulaştığının müjdesiyle güne başlanıldığını belirterek, "Ağustos ihracatımız yaklaşık 19 milyar doları, yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 140,2 milyar doları, 12 aylık ihracatımız da 207,5 milyar doları bularak büyüme rakamlarını elhamdülillah teyit etti. İstihdamda da salgın öncesi dönemi dahi geride bırakan öyle bir seviyeye yaklaştık ki 29 milyonun üzerine çıktık." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Küresel düzeyde emtia fiyatlarında yaşanan yüzde 25'e yakın artışın etkileri sanayiden tarıma her alanda hissediliyor. Türkiye, salgın ortasında ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek bu tür sıkıntıları hamdolsun ayağının altına almış ve bunları artık geride bırakarak çok daha büyük başarılara yönelme potansiyeli olan bir ülke konumuna gelmiştir.

Nitekim mesela turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek, hatta ötesine geçecek bir seviyeye geldik. Üretimde firmalarımız siparişlere artık yetişemiyor. Bugün sanayi sektöründeki firmalarımızın tek sorunu kapasiteyi genişletmek için yeni makine, mamule dönüştürecek ham madde, istihdam edecek nitelikli insan gücü bulmaktır. Tabii tüm bunları görmek için göz, duymak için kulak, söylemek için dil lazım. Ülkemizde bazılarının gözleri var görmez, kulakları var işitmez, dilleri var hakikati ifade etmeye yanaşmaz. Daha kötüsü, ülkenin ve milletin felaketinden kendilerine çıkar uman bu zihniyetin kalbide kararmış, gönlü de nasırlaşmıştır."

"Krizlerin üstesinden dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla gelebilen Türkiye'ye ulaştık"

Hayatlarının her döneminde olduğu gibi bugün de sadece Allah'ın rızasını, milletin sevgisini, insanların duasını bekleyerek eser ve hizmet siyasetiyle çalışmayı sürdürdüklerine işaret eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başladığımız, yükseldiğini gördüğümüz, bitirdiğimiz her proje, her yatırım, her hizmet ülke olarak geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Daha 20 yıl önce en küçük bir siyasi, sosyal, ekonomik sarsıntıda, tabii afette yerle yeksan olan bir Türkiye'den krizlerin üstesinden dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla gelebilen Türkiye'ye ulaştık. Terör saldırılarının, darbe girişimlerinin, küresel salgının, depremden sele her türlü tabii afetin neredeyse ertesi günü hayatı normale, normal düzenine döndürebilecek bir ferasete, birikime, güce, imkana sahip olduk. Rabb'ime böyle bir imtihanı başarıyla vererek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını bize nasip ettiği için binlerce kez hamdediyorum."

Erdoğan, 19 yıldır kesintisiz verdiği destek için millete şükranlarını sunduğunu dile getirerek, "Bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın izniyle ne bu milletin ne bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur." dedi.

Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünellerinin kente kazandırılmasına emeği olan herkesi tebrik ederek hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisine "Tayyip dede" diye seslenen çocukları da yanına alarak beraberindekilerle kurdele kesti ve eserlerin açılışını yaptı.

Erdoğan açılış sırasında şunları söyledi:

"Şu anda tünellerimizin, yolumuzun açılışını yapıyoruz. Biliyorsunuz bunlar medeni oluşumuzun alametidir. Yol medeniyettir ve bu da elhamdülillah bize aittir. Bu tünelleri, bu yolları elhamdülillah bu kadro gerçekleştirdi. Bu kadroda emeği olanlar Binali kardeşim olsun, Adil kardeşim olsun hepsi çok büyük emekler verdiler ve bugünlere böyle geldik. Daha iyi olacağız. Bunlar Bay Kemal'in, Meral'in bunların böyle derdi yok. Bunların bu derdi yok, bunlar gelip yol kesmeye çalışırlar. Bunlara da gereken dersi siz zaten verdiniz, vereceksiniz inanıyorum. Ama unutmayın 2023, çok çalışacağız. Sadece Rize'de değil nerede hemşerilerimiz varsa onlara ulaşacağız."

Notlar

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişi sırasında beraberindekilerle bir işletmeyi ziyaret etti.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, İkizdere, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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