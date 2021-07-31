Cumhurbaşkanı Erdoğan, izcileri izci selamıyla selamladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgi gösterilerinde bulunan izci kıyafetli gençlerle sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izci selamıyla izcileri selamlaması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterilerinde bulunan izci kıyafetli gençlerle sohbet etti.
Kaynak: AA
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