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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmez. Kampanyayı devlet...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmez. Kampanyayı devlet yürütüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmez. Kampanyayı devlet yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yok" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:28 Kaynak: İHA
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