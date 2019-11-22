Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bayındır Belediyesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bayındır Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programı kapsamında Bayındır Belediyesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bayındır Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programı kapsamında Bayındır Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediyeye gelişinde Belediye Başkanı Uğur Demirezen tarafından karşılanan Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti.

Ziyaret çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, helikopterle Kiraz ilçesine hareket etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Uğur Demirezen, Bayındır, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:20 Kaynak: AA
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