Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de Büyükşehir Adayımız, İlçe Adaylarımız Belli. Milletimizden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de Büyükşehir Adayımız, İlçe Adaylarımız Belli. Milletimizden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz. Buna karşılık öteki tarafta neyin ne olduğu belli değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel
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