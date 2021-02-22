Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaptığımız değerlendirmeler ışığında 81 ilimizin ve 922 ilçemizin tamamındaki riskli binaları kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü de tamamladık." dedi.

Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuştu.

Son 18 yılda 80 milyar lirayla en çok yatırım yaptıkları illerden birinin İzmir olduğunu belirten Erdoğan, bu yatırımla eğitimde 10 bin 630 yeni derslik yaptıklarını ve 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kazandırdıklarını söyledi.

İzmir'in dört bir yanına çeşitli branşlarda 69 spor tesisi inşa ettiklerini ifade eden Erdoğan, canlı bağlantıyla açılışının yapılacağı 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun da bunlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Erdoğan, İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 milyar lirayı aşan yardım yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sağlıkta 36'sı hastaneden oluşan 120 sağlık tesisi inşa ettik. Yatak kapasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin yapımları şu anda devam ediyor. Ulaştırmada 545 kilometre yeni bölünmüş yol yaparak, İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu toplam 948 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yolları, Konak Tüneli ve İzmir Çevreyolu bunlar arasındadır. Demiryollarında Aliağa-Selçuk arasında hizmet veren İzban'ı şehrimize kazandırdık. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapımı devam ediyor. Halkapınar Otogar Metro Hattı'nın yakında ihalesine çıkıyoruz. Gerçekten şehrimize yakışan bir eser olacağını düşündüğüm İzmir Körfez Geçişi Projemizin etütleri bitti. İmar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı'nın baştan aşağı yenilenmesi olayını zaten biliyorsunuz. Yeniledik ve şu anda hizmette."

"İzmir'deki 26 ilçeye doğal gaz getirdik"

Tarımda İzmir'e 29 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini anımsatan Erdoğan, 12 barajı daha inşa ettiklerini anlattı.

İzmirli çiftçilere son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sanayide şehre 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 yeni teknopark, 93 araştırma geliştirme merkezi ve 29 tasarım merkezini kurduklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki 26 ilçeye doğal gaz getirdiklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah deprem yaralarını sararak, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla tamamlayarak, şehrimizin geleceğine daha güvenle bakmasını da sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde İzmir'i tarihine ve potansiyeline uygun çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu afet gerçeğinden hareketle 2012'de büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında 81 ilimizin ve 922 ilçemizin tamamındaki riskli binaları kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü de tamamladık. Şu anda sahada yatırım değeri 81 milyar lirayı bulan 272 bin dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konutu her yıl 300 bin yeni inşaatla 5 yıl içinde bitirmekte kararlıyız. Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ tarafından 1 milyon depreme dayanıklı sosyal konutun üretimini de gerçekleştirdik. Böylece 5 milyon kardeşimizin sıcak yuvalarına, 10 binlerce kardeşimizin de yeni iş yerlerine kavuşmasını temin ettik. Yine şu anda ekranda görüyorsunuz Yılmaz Erbek Apartmanı bu hale gelecek. Bir eskiyi düşünün bir de şimdiki, bittiği anda bu hali alacak. İnşallah 1 milyonunca konutun anahtarını da hak sahibi kardeşimize bizzat takdim edeceğiz."

"Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımızın kullanacağı kredi miktarını artırdık"

Türkiye'nin her yerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran ve vatandaşlara mali kolaylık getiren düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son olarak konutlarını riskli yapı statüsüne dönüştüren vatandaşlarımız için mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik. Ayrıca yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımızın kullanacağı kredi miktarlarını artırdık. Mesela binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı kredi miktarını 125 bin liradan 200 bin liraya, bina güçlendirme kredisini de 50 bin liradan 80 bin liraya kadar çıkardık. Konut alımları için kullanılabilecek toplam kredi tutarını da 625 bin liradan 1 milyon liraya yükselttik. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla biz bir yandan vatandaşlarımız diğer yandan el ele vererek, inşallah bu süreci hızla tamamlayacağız. Elbette biz bunları yaparken afetlerin beklemeye geçmediğini, her an yeni afet tehditleriyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz."

İmkanı olan vatandaşlara afet riski altındaki binalarını hızla güçlendirmeleri veya gerekiyorsa yenilemeleri çağrısında bulunan Erdoğan şöyle devam etti:

"Üzmeyeyim, kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım ve tüm vatandaşlarıma 'Güçlendirmeyi değil, gelin yenilemeyi tercih edelim' derim. Hem proje bazında hem de yenilemeyle çok daha farklı çok daha güçlü bir imkana sahip olacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar edindiğim tecrübeler de bana bunu gösteriyor. Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz yıkımlardan ve acılardan daha değerli daha üstün olamaz. İnşallah çok geç olmadan her bir vatandaşımın kurumlarımızla iş birliği içinde bu dönüşümü hızla tamamlayacağına inanıyorum. Kaldı ki bunları eğer vatandaşlarımız TOKİ ile iş birliği halinde bu adımları atarsa, bu defa da biz TOKİ olarak bu işe girer ve kentsel dönüşüm noktasında atacağımız adımlarla biz buraya da 50 bin-100 bin adet hedefimizle varız. Sayın başkan da burada, Karabağ'ı biz ne zaman acaba farklı bir hale getireceğiz, Karabağ'ı nasıl modern bir şehir haline getireceğiz, doğrusu bunun özlemi ve hasreti içerisindeyim. Bu güzel İzmirimize o bölge bu haliyle hiç yakışmıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temelini attıkları deprem konutlarının İzmir'e ve hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah bu yıl bitmeden tüm deprem konutlarını İzmirli kardeşlerimize teslim etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ederek, hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin video gösterimi yapıldı

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Törende, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin video gösterimi yapıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantı ile stadın açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)