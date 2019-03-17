Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de ve Diğer Pek Çok Yerde Olduğu Gibi 'Kimin Kimi Desteklediği Belli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de ve diğer pek çok yerde olduğu gibi 'kimin kimi desteklediği belli olmayan' bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de ve diğer pek çok yerde olduğu gibi 'kimin kimi desteklediği belli olmayan' bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?"

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