Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de ve Diğer Pek Çok Yerde Olduğu Gibi 'Kimin Kimi Desteklediği Belli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de ve diğer pek çok yerde olduğu gibi 'kimin kimi desteklediği belli olmayan' bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de ve diğer pek çok yerde olduğu gibi 'kimin kimi desteklediği belli olmayan' bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?"
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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