Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yeşil sahaya indi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yeşil sahaya indi

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılışını gerçekleştirdiği Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda yeşil sahaya indi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a şut çeken Erdoğan, penaltı atışını da gole çevirdi.

İzmir programları kapsamında son olarak, telekonferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yeşil sahaya da indi. Stadın zemininde de inceleme yapan Erdoğan, penaltı atışı yaparken, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da kaleye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, penaltı atışını gole çevirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, penaltı atışlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, "Durmak yok, gollere devam" açıklamasında bulundu.