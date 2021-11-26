Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ile vatandaşlara el sallaması İzmir Depremzede Derneği Başkanı Haydar Özkan'ın konuşması Hak sahibi ailelere anahtar teslimi Kurdele kesim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ile vatandaşlara el sallaması İzmir Depremzede Derneği Başkanı Haydar Özkan'ın konuşması Hak sahibi ailelere anahtar teslimi Kurdele kesim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesiminin gerçekleşmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. (6) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum. İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz."

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