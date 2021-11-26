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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

26.11.2021 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu faizler düşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu faizler düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faizleri yüzde 1'e indiren kanunun teklifinin Meclise getirilmesi halinde destek vereceğim" dediğini anımsatan Erdoğan, "Dün faizleri 7 bin 500'lere çıkaranlar bugün 'Kanun çıkarın faizleri yüzde 1'e indirin.' diyor. Kim diyor bunu? Bay Kemal diyor ki 'Kanun çıkarın faizleri yüzde 1'e indirin'. Bir gün geliyor, bunu söylüyorsun, ardından da diyorsun ki 'Faizleri yükseltin.' Yemezler, yemezler. Bu faizler düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Milletin geleceğini kurtaracak bir büyük dönüşümün sancılarını yaşarken kendisiyle dalga geçenlerden bunun hesabını elbette soracağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirdikleri yeni ekonomi politikasının gerisinde 19 yıldır yaptıklarının olduğunu söyledi.

Son 19 yılda değişik alanlarda yaptıkları hizmetleri sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Eğitimde, ülkemizin 81 vilayetini üniversitelerle donatarak 76 üniversiteden aldık 207 üniversiteye çıkardık. 28 Şubat'ta kapısına kilit vurulmaya çalışılan mesleki eğitimi yeniden canlandırarak okullarımızın ve öğretmenlerimizin sayısını artırarak tarihimizin en güçlü insan kaynağı altyapısını oluşturduk. 'Sağlık' dedik. Şehir hastanelerimizde, devlet hastanelerinde 1 milyon 200 bini bulan sağlık personelimizle vatandaşlarımıza dünyanın en kaliteli, en hızlı, en ucuz sağlık hizmetini veren bir sistemi hayata geçirdik.

'Adalet' dedik. Hizmete aldığımız en modern donanımlara sahip adalet saraylarıyla, hakim, savcısından destek personeline kadar artırdığımız insan gücüyle yenilediğimiz, yasalarımızla, içeride ve dışarıda herkese güven veren bir yargı sistemi oluşturduk. 'Güvenlik' dedik. Terör örgütlerinin, mafyanın, çetelerin kol gezdiği Türkiye'nin herkesin kendini evinde, iş yerinde, sokakta, her yerde güvende hissettiği eman beldesi haline getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde biz var mıyız? Teröristleri buralara gömdük mü? Ama bunlar öyle durup dururken olmadı. Sizler bize inandınız, biz de size inandık ve bu teröristleri gömdük."

"Ülkemizi, büyük atılımına uygun ulaşım altyapısıyla donattık"

Ulaşım alanındaki hizmetlere de değinen Erdoğan, "Uzunluğunu 6 bin 800 yüz kilometreden aldığımız ama şimdi 28 bin 200 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yollarıyla, otoyollarıyla, tünelleriyle, köprüleriyle, baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla hızlı tren projeleriyle dünyanın en yaygın ve ekonomik hava yolu ağıyla. Hava yolunu nereden aldık? Bakın çok önemli, bu konuda da Türkiye, şu anda çağ atladı. Limanlarıyla ülkemizi, büyük atılımına uygun ulaşım, altyapısıyla donattık." diye konuştu.

Enerji alanındaki çalışmaları da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hidroelektrik santralleriyle, güneş enerjisi tarlalarıyla, rüzgar enerjisi tepeleriyle, doğal gaz borularıyla vatan topraklarının her karışını kalkınma ihtiyacımıza cevap verebilecek elektrik hatlarıyla ördük." dedi.

Sanayide Türkiye'nin her şehrine yayılan organize sanayi bölgelerinin sayılarını 326'ya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Dünyanın gıptayla takip ettiği savunma sanayi sektörümüzde girişimcilerin önünü açan teşvik ve destek sistemimizle Çin'le Avrupa arasında en büyük ve modern sanayi altyapısını kurduk. 'Ticaret' dedik. Çalışan, üreten, alan, satan herkesin yanında yer alarak ülkemizin ihracatını nereden aldık biliyor musunuz? 36 milyar dolardan aldık, nereye çıkardık? 216 milyar dolara çıkardık. Nereden nereye. Ülkemizi 2008 ve 2019 küresel kriz yılları dışında hep büyüttük. 'İstihdam' dedik. Nüfusumuz 2002'ye göre yüzde 31 arttığı halde istihdamı yüzde 36 artırarak insanlarımıza iş ve AŞ sağladık.

'Tarım' dedik. Çiftçimizi, hayvancımızı, ormancımızı destekleyerek ülkemizi tarımsal hasılada dünyada 10. sıraya çıkardık. Yeryüzünün her köşesine yıllık 60 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı yaptık. Şimdi gelirken traktörleri, çiftçilerimizi gördüm. Allah'ıma hamdettim. Elhamdülillah, çiftçilerimiz traktörlerimizle birlikte artık Türkiye, dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor."

"Savunma sanayinde yaptığımız iş Amerika'yı yeniden keşfetmek değil"

Çevrede, şehircilikte, sporda, sosyal yardımlarda, kültürde, sanatta ve her alanda ülkeyi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin kurdukları bu güçlü altyapı üzerinde artık para ve maliye politikalarını, kendi ihtiyaçlarına, kendi hedeflerine, kendi vizyonuna uygun belirleyecek ve uygulayacak düzeye geldiğini kaydetti.

Savunma sanayinde yüzde 20 olan yerlilik seviyesinin şimdi yüzde 80'lere çıktığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde yaptığımız iş Amerika'yı yeniden keşfetmek değil; gelişmiş, büyümüş, zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza, kendi imkanlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir." dedi.

Mandacı iktisatçı ve siyasetçilerin bu tabloyu yok saydığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Bunun yerine küresel enerji, gıda, ham madde başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişin sebep olduğu fiyat artışlarının faturasını bize çıkarmaya çalışıyorlar. Buna inanıyor musunuz? Yetmiyor, iktisadi ve mantıki hiçbir temeli olmayan döviz kuru hareketleri üzerinden karanlık senaryoları üretmek için çırpınıyor. O da yetmiyor. Milletimizi paniğe ve karamsarlığa sürükleyerek ülkenin felaketinden, siyasi çıkar devşirme kurnazlığına yelteniyorlar. Bunlarca yıldır bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında ülkenin ve milletin hayrına bir politika, proje, eser, hizmet üretme kaygıları da gayretleri de olduğu görülmemiştir.

Maalesef bunlar, daha Türkiye'nin nasıl bir güce, imkana ve altyapıya sahip olduğunu dahi bilmeyecek kadar cahiller, daha doğrusu şuursuzlar. Cehalet bilgiyle zaman içinde giderilebilir ama bunların kimi zaman ihanet derecesine varan gafletleri bakidir. Bizim tek hedefimiz insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır. Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajlarıymış; bunların hiçbiri bizim için insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir. İşte bunun için dünyada gelişmekte olan ülkeler üzerinde yıllarca oynanan enflasyonu yükseltip faizleri artırarak ekonomiyi sıcak paraya boğup sonra faizler ve kurlar düşünce yüzde 40, yüzde 50 karlarla çıkma oyunun önünü kesecek adımları attık."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika
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