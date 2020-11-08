Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2) - Son Dakika

Daha sonra salonda ve GEBKİM'de kurdeleler kesilerek, açılışlar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongresinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi'nde toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin organize sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleriyle Türk ekonomisinin kaynağı olduğunu söyledi.

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