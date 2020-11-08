Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)

08.11.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2), System.String[]

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongresinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi'nde toplu açılış törenine katıldı.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongresinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi'nde toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin organize sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleriyle Türk ekonomisinin kaynağı olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Covid-19 nedeniyle ekonomi dünyada durma noktasına gelmişken, biz üretim altyapımızı güçlendiriyoruz. GEBKİM'de 3 fabrikanın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. 1,2 milyar liranın Kocaeli'ye kazandırılışına eşlik ediyoruz. GEBKİM Vakfı'nı ve özel sektör firmalarımızı ülkemizin rekabet gücüne yaptıkları yatırım için tebrik ediyorum. Bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Biz, can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Eserlerimizde, projelerimizde, yatırımlarla ortaya koyuyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Geleceğimizin teminatları olan evlatlarımız için yapıyoruz. Yurt dışı seyahatlerimizde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz" dedi.'BU ASIR TÜRKİYE'NİN YILDIZININ PARLADIĞI BİR ASIR OLACAKTIR'Bu asrın Türkiye'nin yıldızının parladığı bir asır olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs döneminde batı toplumundaki adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları için göz göre göre can verdiler. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı ve kanı üzerine inşa edilen refah düzeyi çatırdamaktadır. Türkiye korona sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü çıkacaktır. Bu asır Türkiye'nin yıldızının parladığı bir asır olacaktır. İşi gücü millete karamsarlık aşılamaya çalışan çapsızlara karşı Türkiye'nin mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. Yaklaşık 3 milyarlık 155 kalem yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin kalkınması için alın teri döken özel sektörümüze şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu Gebze Kimya İhtisas Bölgesi'nde (GEBKİM) toplu açılış töreninde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, canlı bağlantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sanayicilerimizle birlikte sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Yeni fabrikaların temellerini atıyoruz. Sanayicilerimizin sizlere büyük hürmetleri ve şükranları var. Verdiğiniz desteklerden çok memnunlar. Sizden talepleri var. Uygun vaktinizde buraya gelip görmenizi istiyorlar. Burada yapımı devam eden 17 fabrika var. Sizlerin teşrifleriyle gerçekleştirmek işitiyorlar" dedi.

Daha sonra salonda ve GEBKİM'de kurdeleler kesilerek, açılışlar gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kocaeli, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir (2) - Son Dakika


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