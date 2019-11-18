Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e geliyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere cuma günü İzmir'e gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e geliyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere cuma günü İzmir'e gelecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İzmir'e gelecek. Kesin olmayan programa göre Erdoğan'ın, Ege Üniversitesi içinde yapımı tamamlanan camiyi açacağı, Çandarlı Otoyolu incelemesinde bulunacağı ve il başkanlığı ziyaretinde bulunacağı öğrenildi. Erdoğan'ın programı önümüzdeki günlerde netleşecek. - İZMİR

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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