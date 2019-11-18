Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e geliyor
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere cuma günü İzmir'e gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere cuma günü İzmir'e gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İzmir'e gelecek. Kesin olmayan programa göre Erdoğan'ın, Ege Üniversitesi içinde yapımı tamamlanan camiyi açacağı, Çandarlı Otoyolu incelemesinde bulunacağı ve il başkanlığı ziyaretinde bulunacağı öğrenildi. Erdoğan'ın programı önümüzdeki günlerde netleşecek. - İZMİR
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