Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'e İçme Suyu Temin Ederek Şehrin En Önemli Problemini Biz Çözdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'e İçme Suyu Temin Ederek Şehrin En Önemli Problemini Biz Çözdük"

1 saat önce

- Miting alanından detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.

- Miting alanından detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.(15)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:00 Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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