Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir İçin Dişe Dokunur Tek Bir Hizmeti Olmayanlar, Yıllarca Bu Şehri Belli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir İçin Dişe Dokunur Tek Bir Hizmeti Olmayanlar, Yıllarca Bu Şehri Belli...

34 dakika önce

- Miting alanından detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.

- Miting alanından detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.(7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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