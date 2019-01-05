Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Adaylarını Açıkladı

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in adaylarını açıkladı 7 AK Parti'li belediye başkanlarından 5'i yerini korudu Cumhur İttifakı kapsamında 5 ilçede MHP aday çıkardıİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in adaylarını açıkladı
7 AK Parti'li belediye başkanlarından 5'i yerini korudu
Cumhur İttifakı kapsamında 5 ilçede MHP aday çıkardı

İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:24 Kaynak: İHA

Politika
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