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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte partililere hitap etti. Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:51 Kaynak: AA
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