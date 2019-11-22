Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte partililere hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir

Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:51 Kaynak: AA
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