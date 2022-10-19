Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı

19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle, "Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlendi. 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma töreninde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 5 ayrı ile video konferans yöntemiyle bağlanıldı.

AKTARIM BORUSUNDAKİ BAĞLANTI NOKTASINDA SORUN YAŞANDI

Programa; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akın Öz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

PROTOKOL VE DAVETLİLERİN ÜZERİNE HARÇ DÖKÜLDÜ

Konak ilçesinin Güney Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni başlamadan kısa bir süre önce vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında sorun yaşandı. Borudan sıçrayan ıslak harç, sahne ve sandalyelerin bulunduğu alana sıçradı. Harcın tören alanına püskürmesi ile birlikte panik yaşanırken, protokol ve davetlilerin üzerine harç döküldü. Davetlilerin kıyafetlerinin üzerindeki harç kalıntılarını silme çabaları görüntülere yansıdı.