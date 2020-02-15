Cumhurbaşkanı Erdoğan: "James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler değil."

Recep Tayyip Erdoğan, James Jeffrey, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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