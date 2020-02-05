Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Jandarma Genel Komutanlığına ait Mühimmat Depo Komutanlığını Kırıkkale'ye taşıyoruz. Yine jandarmamızın uluslararası tatbikat da yapabileceği boyutta bir jandarma eğitim birliğini Kırıkkale'ye getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Kırıkkale'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Günü kurtarmanın, küçük hesapların değil, ecdat gibi asırlık planların peşinde, evlatlarına daha müreffeh, güçlü, itibarlı, sözü dinlenen bir ülke bırakmanın derdinden olduklarını ifade eden Erdoğan, bu anlayışa Türkiye'ye son 17 yılda tarihi reformlar kazandırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayet ile 922 ilçenin tamamına hizmet götürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

" İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya hizmet ederken Kırıkkale'yi, Çorum'u, Kırşehir'i ihmal etmedik. Nereden nereye geldiğimizi en iyi siz biliyorsunuz. Kırıkkale'nin, Delice'nin 17 yıl önceki haliyle bugünkü durumu arasında dağlar kadar fark var. Son 17 yılda eski rakamıyla Kırıkkale'ye yaptığımız harcama ne biliyor musunuz, 13 katrilyon, bugünkü rakamla 13 milyar. Eğitimde 934 yeni derslik inşa ettik. 5 bin 314 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları kazandırdık. Gençlik merkezi spor salonları gibi çeşitli branşlarda spor tesisleri yaptık."

Erdoğan, Kırıkkale'de, Bahşılı Celal Bayar Millet Bahçesi ve Keskin Millet Bahçesi olmak üzere iki millet bahçesi projeleri olduğunu, proje ve yer seçim çalışmaları devam eden millet bahçelerini de en kısa sürede yapıp hizmete sunacaklarını ifade etti.

Şehir hastaneleri

Sağlıkta 14 tesisin yapımını süratle tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını, yüksek ihtisas hastanesine 300 yataklı yeni bir blok yaparak hastaneyi büyüttüklerini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ah kardeşlerim ah. Şu Elazığ ve Malatya depreminde eğer o şehir hastanelerimiz olmasaydı biz orada ne felaket yaşardık biliyor musunuz? Ama oraya gittiğimde, o modern şehir hastanelerimizde ben enkazların altından çıkarılıp getirilen kardeşlerimizi görünce huzura erdim. Çünkü hepsi huzurluydu. Ameliyathanelerde gerekli operasyonlar yapılmış ve kardeşlerimiz gayet temiz, hijyenik şartlara haiz odalarında yakınlarıyla, refakatçisiyle yatıyordu. İşte modern Türkiye bu. Biz Malatya'da, Elazığ'da, her yerde bunu yaptık."

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığdan yeni bir haberin geldiğini ifade eden Erdoğan, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef çığ, heyelan, bütün bunlar hep tehditler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 4 bin 794 konut inşa ettiklerini, 927 konutun yapımının ise sürdüğünü aktardı.

Hızlı tren projeleri

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında il genelinde 2 bin 123 bağımsız riskli birimin yıkımını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Evleri yıkılan vatandaşlarımıza 8 milyon 80 bin lira kira yardımı yaptık. Göreve geldiğimizde Kırıkkale'nin sadece 39 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz buna 194 kilometre daha ilave ederek, şehrimizin toplam bölünmüş yol uzunluğunu 233 kilometre çıkarttık. Kırıkkale-Kayseri-Keskin-Gölbaşı-Bala-Kırşehir-Kırıkkale yollarını bu yıl tamamlıyoruz. Bahşılı-Karakeçili- Kulu ayrımı yolunu ise seneye bitiriyoruz. Elmadağ-Çerikli- Yerköy arasındaki demiryolunu sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Toplam maliyeti 13 milyar lira olan Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı aynı zamanda Kırıkkale'nin projesidir. Hattın test sürüşlerine mart ayında başlıyoruz İnşallah bu yıl içinde de hizmete sunuyor, Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Sivas demir yolu hattının modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Irmak-Karabük- Zonguldak hattının modernizasyonu için de ihale süreci devam ediyor. Şehrimiz için bir başka iki önemli işimiz de etüt çalışmaları devam eden Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Projemiz ve Delice-Kırşehir- Aksaray- Ulukışla Hızlı Tren Projemizdir. İki projeyi de en kısa sürede hayata geçirmek için gayret göstereceğiz. Kırıkkale'ye son 17 yılda 601 milyon lira tarımsal hibe desteği ve 425 milyon lira orman, su yatırımı yaptık. İlimize 5 baraj, bir gölet inşa ettik. Bir barajımızın da inşaatı yükseliyor. Tamamladığımız sulama tesisleriyle toplam 43 bin dekar zirai araziyi sulamaya aştık."

Erdoğan, Kırıkkale, Bahşılı, Balışeyh ve Yahşihan'a doğal gaz arzı sağladıklarını, seneye Keskin'e, bir sonraki yıl ise Çelebi'ye sağlayacaklarını bildirdi.

Delice'nin tuz kaynakları açısından çok ciddi bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu bölgedeki kaya tuzu rezervlerinin miktarının 50 milyar tona yaklaştığını, mineral bakımından zengin olan Delice tuzunun ekonomiye kazandırılması noktasında özel sektörün çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Savunma sanayisi

İlçenin tarımına, ticaretine, istihdamına katkı yapacak bu tarz yatırım projelerini önemsediklerini ve teşvik ettiklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'miz savunma sanayisinde ülkemizin en önemli merkezi. Bugün devreye aldığımız Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi ile Kırıkkale'mizin bu alandaki öncü rolünü daha da güçlendirdik. Bir kez daha tesisimizin Kırıkkale'mize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olmasını diliyorum. Jandarma Genel Komutanlığına ait Mühimmat Depo Komutanlığını Kırıkkale'ye taşıyoruz. Yine jandarmamızın uluslararası tatbikat da yapabileceği boyutta bir jandarma eğitim birliğini Kırıkkale'ye getiriyoruz. Roket üretim ve geliştirme tesisi de Kırıkkale'de kuruluyor. Türkiye'de ilk ve tek Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi nerede, Kırıkkale'de. Buranın özellikle insansız kara araçları, tasarım ve üretim merkezi haline getirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığımız da çalışmalar yürütüyor. Ayrıca bir özel sektör firmamız tarafından Kırıkkale'ye F-16 ve SİHA Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kuruluyor."

Turizm

Kırıkkale'de turizmi de canlandırmak istediklerini belirten Erdoğan, " Köprüköy'de bulunan Çeşnigir Kanyonu Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Tarihi Çeşnigir Köprüsü de ihya edilmek suretiyle bu bölge kanyon, yürüyüş, bisiklet alanları ve seyir teraslarıyla halkımızın hizmetine sunuluyor. Dilek Dağı'nda atlı safari ve doğa parkı oluşturuldu. Yeşil Vadi Projesi, 22 kilometrelik güzergahı ve içindeki oba köyüyle Türkiye'nin en uzun yürüyüş, bisiklet yollarından biri haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'nin, yöresel "Dinek" markasıyla tabii ürünler ve ata tohumlar ve geleneksel yöntemlerle tarım yapıp pazarlayan örnek bir şehir haline geleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün gayretlerimiz, bütün çabamız ülkemizin itibarını yükseltmek, milletimizin ekmeğini, aşını büyütmek içindir." dedi.

Kırıkkale'nin her ilçesinden kendileri için dua etmelerini rica eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim arkamızda sizler olursanız Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel kalmaz. Hep söylediğim gibi; en büyük gücümüz, birliğimizdir, beraberliğimizdir, kardeşlerimizdir, dayanışmamızdır. Ne diyorum, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, sizlerden aramıza kimsenin girmesine izin vermemenizi istiyorum."

Konuşması sırasında Çelikli ve Delice'deki doğal gaz sıkıntısından dolayı Kırgaz AŞ yetkililerini yanına çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yüklenici firma yetkilisi ile BOTAŞ yetkilileriyle konuştuklarını, yıl sonuna kadar doğal gaz sorununu çözmüş olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

(Bitti)