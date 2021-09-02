Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da törende dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada mezun subay ve astsubayların gurur gününde onlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ülkenin ve milletin istiklali ve istikbali için görev yaparken hayatlarını kaybeden asker, polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatının tüm mensuplarına Allah'tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı ideal uğruna yaralanan kahraman gazilere ülke ve millet adına şükranlarını sundu, sağlıklı, hayırlı ömürler diledi.

Akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 45'i kadın 462 subay ile 263'ü kadın 2 bin 751 astsubayın her birini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, subay ve astsubayların her birine ülke ve millet adına üstlenecekleri tüm sorumluluklarda Allah'tan muvaffakiyetler diledi.

"Çocuklarınızla ne kadar iftihar etseniz azdır"

Subay ve astsubayları en donanımlı şekilde yetiştiren ailelere, anne babalara, hocalara, komutanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadrosuna katılan 3 bin 213 yeni personelle Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatının asayişten teröre, düzensiz göçle mücadeleden milletin huzur ve emniyetinin teminine kadar her alanda daha da güçlendiğini dile getirdi.

Bugün mezuniyet töreni sevincine ortak olmanın yanında, Akademi'ye kazandırılan yeni hizmet binalarının da açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada benzeri olmayan muhteşem bir akademi ve fakülte binası açılışı yaptıklarını vurguladı. Fakültenin isminin Güvenlik Bilimleri Fakültesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim Merkezi ve Personel Temin Merkezi binalarını da akademimize kazandırdık. Bu merkez 16 bin metrekare açık eğitim ve tatbikat alanı, 4 bin 200 metrekare kapalı alanıyla bu konuda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Burada alınacak teorik ve pratik eğitim sayesinde kolluk kuvvetlerimiz toplumsal olaylara müdahalede etkinlik ve yeteneklerini artıracaktır. Özellikle Batılı ülkelerde çok sık şahit olduğumuz orantısız güç kullanımının da önüne geçilecektir. Tamamen yenilenen Personel Temin Merkezi ise başvuru sürecinin daha hızlı etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan güzel eserlerin ülkeye, millete, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Fakülte ile diğer birimlerin inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin göz bebeği olan kurumları geliştirmeye, güçlendirmeye, vazifelerini en güzel şekilde yerine getirebilmeleri için desteklemeye devam edeceğiz. " dedi.

"Bu milleti, millet yapan zaferleri yarıştırmak, kimsenin haddi değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin binlerce yıllık mazisi içerisinde kazandığı zaferlerin her birine diğerinin devamı olarak baktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Malazgirt nasıl bizimse İstanbul'un Fethi de bizimdir. Çanakkale nasıl bizimse 30 Ağustos da bizimdir. Kıbrıs Barış Harekatı nasıl bizimse 15 Temmuz da bizimdir. Suriye harekatları nasıl bizimse Libya ve Karabağ zaferleri de bizimdir. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan başarılar da bizimdir. Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadığımız gibi zaferlerimiz arasında da ayrım yapmadık, yapmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletlerin her birini şanlı tarihimizin altın halkaları olarak görüyoruz. Tarih, millet ve vatan şuuru olmayan kimi çevrelerin ortak zaferlerimiz üzerinden yapmaya çalıştığı provokasyonların gerisindeki sinsi niyetleri de gayet iyi biliyoruz. Bu milleti, millet yapan zaferleri yarıştırmak, kimsenin haddi değildir. Bilhassa da bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan hiç kimsenin tarihimize çamur atmaya hakkı yoktur. Malazgirt Zaferi'nden beri tam 950 yıldır cesaret, kahramanlık ve mücadeleleriyle, gerektiğinde kanları ve canlarıyla bu toprakları bizlere emanet eden şahsiyetlerin hepsinin başımızın üzerinde yeri vardır. Ülkemize vakit kaybettiren, dahası milletimizin vaktini ve enerjisini heba eden bu tür suni tartışmasının artık geride bırakılması gerekiyor. Zafer günlerimizi ayrışmanın değil, 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız. "

Türkiye'yi önce 2023 hedefleri ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu süreçte sizden beklentimiz, bağrından çıktığınız bu necip milletin değerleri ve hassasiyetleri ışığında görevinizi en iyi şekilde yapmanızdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde edindiğiniz bilgi, birikim, tecrübe ve kabiliyetler, devletimize ve milletimize hizmet mücadelenizde inşallah sizlerin en büyük rehberi ve yardımcısı olacaktır. " dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, törende dua etti

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da dua etti. Başkan Erbaş duasında şu niyazda bulundu:

"Ya Rabbim, milletimizin medar-ı iftiharı şanlı ordumuzun subaylarının ve astsubaylarının mezuniyet töreninde ellerimizi Senin için kaldırdık, dua ediyoruz, bu merasimimizi hayırlı eyle Allah'ım. Mehmetçiğimizi her daim mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. ya Rabbel alemin, vatanımızın çeşitli yerlerinde görev yapacak ve görev yapmakta olan askerlerimizi muvaffak eyle Allah'ım.

Allah'ım askerlerimizin tutmuş oldukları nöbetleri nafile ibadet olarak kabul eyle. Ordumuzu her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez felaketlerden muhafaza eyle Allah'ım. Düşmanlarımızı 'Ya Kahhar' isminin tecellisiyle kahr-u perişan eyle Allah'ım. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. "

Törende, akademiden mezun olan subay ve astsubaylardan dönem birincileri tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren subay ve astsubay dönem birincilerine diplomalarını verdi. Dereceye giren diğer subay ve astsubaylara diplomalarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin verdi. Ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Jandarma Merasim Bölük Komutanlığınca tüfekli hareketler gösterisi sunuldu.