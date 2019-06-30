Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon dostlarımızla gönül birlikteliğimizi devam ettirmenin mutluluğunu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon dostlarımızla gönül birlikteliğimizi devam ettirmenin mutluluğunu...

20 dakika önce

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Japon dostlarımızla gönül birlikteliğimizi devam ettirmenin mutluluğunu...
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Nagoya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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