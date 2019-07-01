Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon iş adamlarıyla buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon iş adamlarıyla buluştu

47 dakika önce

- Toplantıdan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

- Toplantıdan detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon iş adamlarıyla buluştu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:25 Kaynak: AA
Türkiye, Japon, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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