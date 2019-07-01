Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:32 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Tokyo, Politika
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