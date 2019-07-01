Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya
Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo
'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık
Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi. - TOKYO
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